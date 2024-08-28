656 حالة حصاد لقافلة جامعة الزقازيق الطبية بقرية قصاصين الأزهار بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت القافلة الطبية التنموية الشاملة بجامعة الزقازيق اليوم الأربعاء أعمالها بالكشف على 656 حالة من أهالى قرية قصاصين الأزهار مركز أولاد صقر بالشرقية في العديد من التخصصات الطبية، وبدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطرى.

رافق القافلة أطباء وأساتذة بكلية الطب البشري برعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قام أطباء الطب النفسي بكلية الطب بعمل ندوة عن أثر الطب النفسي في علاج الإدمان، وتم الكشف على 530 حالة في العديد من التخصصات الطبية وهى (باطنة، ومتوطنة، وعظام، وروماتيزم، وصدر، وقلب، وأطفال، وجلدية، وطب الأسرة، وجراحة الأطفال ، وأورام ، وطب نفسي)، وتم تحويل ست حالات لمستشفيات جامعة الزقازيق.

أكد الدكتور خالد الدرندلي أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .



من جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الكثافة السكانية والصحة الإنجابية وأثرها على صحة المرأة والطفل والأسرة، كما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط، وبلغ عدد المستفيدين 120 حالة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، والدكتورة أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما عقدت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن كيفية معرفة شخصية الطفل عن طريق الرسم والألوان واختياره للألوان وذلك تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية والدكتورة أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات .

ووفرت القافلة سيارة تنظيم الأسرة، وكشف الأطباء المرافقين على سيدات القرية وتم صرف وسائل تنظيم الأسرة لهم بالمجان، كما قام أطباء وطلاب قسم الصحة العامة بعمل استبيان لتقييم الخدمات الصحية المقدمة في القوافل، بينما عقد أساتذة من كلية التكنولوچيا والتنمية ندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميتها في تنمية الاقتصاد وخطوات تنفيذها، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك أساتذة كلية الحقوق الجمهور بالرد على استشارات الإجراءات القانونية وطريقة تنفيذها، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح المسلمي والدكتورة شيماء عبد الغني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أن أعمال القافلة قد نظمت من خلال محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.