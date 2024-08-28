5 طرق بسيطة تساعدك على النوم الهادئ

كتبت إيناس البنا

في عصر التكنولوجيا، ننسى غالبًا تسجيل الخروج من هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى في ساعات الليل المتأخرة والعادات الأكثر سمية التي يعاني منها الناس في هذا العصر هي تصفح الهاتف باستمرار، وخاصة قبل النوم مباشرة، وهذا ليس سيئًا لعينيك فحسب، بل إنه أيضًا غير صحي ويحدث اضطرابا فى النوم، وفيما يلى حسب موقع هيلث سايد نعرض روتين النوم الصحي الجيد.

تسجيل الخروج من جميع الأجهزة الإلكترونية

الخطوة الأولى لخلق بيئة نوم مريحة هي إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية سواء هاتفك أو الكمبيوتر المحمول، من الأفضل أن تفعل ذلك قبل ساعة واحدة على الأقل من نومك، والأفضل أن تفعل ذلك قبل ساعتين من موعد نومك.

الحفاظ على توقيت نوم منتظم

النوم في الوقت المحدد يساعد جسمك على التكيف مع التوقيت وسيعرف عقلك أيضًا أن الوقت قد حان للنوم، بهذه الطريقة تدرب ساعة جسمك على النوم والاستيقاظ في الوقت المحدد.

احصل على روتين وقت النوم

اتباع روتين معين قبل النوم يساعد جسمك على الاسترخاء والهدوء، يمكن أن يكون ذلك من خلال التأمل، أو العناية بالبشرة، أو الاستحمام بماء دافئ، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو الاستماع إلى ضوضاء بيضاء أو بنية.

تناول الطعام في الوقت المحدد

تجنب الأطعمة مثل الكافيين والأطعمة السكرية والمشروبات السكرية والأطعمة الثقيلة والغنية بالدهون والبروتينات أو الكربوهيدرات الزائدة، إذا كنت تتناول وجبة ثقيلة، فاحرص على أخذ قسط من الراحة لمدة ساعة أو ساعتين قبل الذهاب إلى الفراش، فقد يؤثر ذلك على نومك.

الترطيب الجيد

عندما تكون نائمًا، يفقد جسمك الماء طوال الليل، إذا لم ترطب جسمك بشكل كافٍ، فقد لا تحصل على نوم جيد وقد تشعر بالتعب عند الاستيقاظ.

