هيئة الاستعلامات والتحالف الوطنى يقودان حملة لتنظيف وتجميل الشوارع بالقاهرة

كتب محمد السيد الشاذلى

قاد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والمهندسة منى البطراوى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لتنطيف وتجميل وزراعة أشجار شارع الحرية بحى السلام بالقاهرة والتى نظمها مجمع إعلام السلام بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن حملة العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية الشاملة، والتى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، أن ما شهدناه اليوم خلال فعاليات مبادرة تجميل حى السلام يعد تجسيدا عمليا للنجاح منقطع النظير لحملة العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية الشاملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالتعاون مع التحالف الوطنى وترسيخا للشراكة التنموية بين الدولة والمجتمع الأهلى والقطاع الخاص بما تمثله من تجربة ذات طابع فريد تمثل أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة، وذلك بما تسهم به كيانات ومؤسسات المجتمع المدنى من جهود خدمية وتنموية فى العديد من المجالات الخدمية والتعليمية والصحية من أجل حياة كريمة للجميع، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن المتابعة المستمرة لتحسين مستوى النظافه للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى.

وشددت المهندسة منى البطرواى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على استمرار أعمال النظافة والتجميل بكل شوارع حى السلام، لتحقيق الهدف الأسمى وهو كسب واحترام رضا المواطن، والحد من أى شكاوى بسبب المخلفات، والعمل على استعادة المظهر الحضارى والجمالي لكل أحياء القاهرة، مؤكدة على أهمية مبادرات المجتمع الأهلى لنظافة وحماية البيئة لأن الجهاز التنفيذى لايستطع أن يلبى كافة الاحتياجات التنموية دون مشاركة شعبية.

وشهدت حملة النظافة والتجميل قص وتهذيب الأشجار وريها لإبراز الشكل الجمالي والحضاري للشوارع، والدفع بعدد من السيارات وأبراج الإنارة وعربات النظافة، لدعم أعمال التجميل وتشجير المسطحات الخضراء إلى جانب أعمال الدهانات ورفع القمامة بمشاركة 100 شاب وفتاة من المتطوعين من شباب الجامعات وطلاب المدارس، بحضور اللواء إيهاب ذهنى رئيس حى السلام أول ومحمد أبو الحسن مدير عام إعلام القاهرة وولاء علام مدير مجمع إعلام السلام، ومحسن هجرس مدير إدارة التضامن الاجتماعى.