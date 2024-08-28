اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تستلم نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.69%

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 01:07 م
منطقة الإسكندرية الأزهرية تستلم نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.69% منطقة الإسكندرية الأزهرية تتسلم نتائج الامتحانات
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، نتيجة الدور الثانى للشهادة الابتدائية للعام ‏الدراسي 2023/ 2024، وذلك بحضور مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، ورئيس كنترول الشهادة الابتدائية وعدد من أعضائه.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدورين الأول والثاني 96.69%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏4770 طالبًا وطالبة، حضر 4710 طالبا وطالبة، وقد بلغ بلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 96.32% ‏وعددهن 331 طالبة، في حين بلغت نسبة نجاح البنين 89.63%، وعددهم 657 طالبًا.


 







الاسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ازهر الاسكندرية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة