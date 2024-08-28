منطقة الإسكندرية الأزهرية تستلم نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.69%

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، نتيجة الدور الثانى للشهادة الابتدائية للعام ‏الدراسي 2023/ 2024، وذلك بحضور مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، ورئيس كنترول الشهادة الابتدائية وعدد من أعضائه.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدورين الأول والثاني 96.69%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏4770 طالبًا وطالبة، حضر 4710 طالبا وطالبة، وقد بلغ بلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 96.32% ‏وعددهن 331 طالبة، في حين بلغت نسبة نجاح البنين 89.63%، وعددهم 657 طالبًا.



