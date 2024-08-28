معاهد الإسكندرية الأزهرية تنظم فعاليات ثقافية لطلابها خلال إجازة الصيف

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فصل الصيف، وذلكً لدعم العملية التعليمية، والتشجيع على حسن استثمار الأوقات، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابع محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب.



وشملت هذه الأنشطة زيارات ميدانية، وورش عمل، وأنشطة رياضية وثقافية، استهدفت طلاب المعاهد المختلفة.

ومن أبرز الفعاليات، قام طلاب معهد الراشدين بإدارة المنتزه بزيارة إلى محطة تحلية مياه الشرب في باب شرق، تضمنت الزيارة جولة تفصيلية داخل المحطة، حيث تعرف الطلاب على مراحل تنقية المياه وأهمية الحفاظ عليها، كما تم عقد لقاءات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والتغيرات المناخية وأثرها على المياه. وفي إدارات أخرى.

شهدت المعاهد تنوعًا في الأنشطة، حيث نظم معهد فتيات مكة المكرمة بإدارة العامرية ألعابًا رياضية خفيفة، بينما استضاف معهد همام عبد الجواد ندوة حول الغذاء الصحي، وفي إدارة شرق، قدمت طالبات معهد فتيات السيوف أنشودة بعنوان "فاح النسيم العنبري"، وفي إدارة غرب.

وشارك طلاب معهد القويري الابتدائي في ألعاب رياضية. تهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق أهداف متعددة، منها:توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

وأشاد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة بدور المعلمين والموجهين في تنظيم هذه الفعاليات بنجاح. كما بين الأستاذ أيمن جاويش أن هذه الأنشطة تهدف إلى توسيع مدارك الطلاب، وتنمية المهارات الثقافية والفنية لديه، وغرس قيم المواطنة والمسؤولية.