اليوم السابع
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مزاد على لوحة "ق ط ن- 1" المميزة بسعر يتخطى نصف مليون جنيه

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:46 م
مزاد على لوحة "ق ط ن- 1" المميزة بسعر يتخطى نصف مليون جنيه اللوحة المعدنية - ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 666 الف جنيه، تحمل رقم (ق ط ن- 1) وحتى الآن متزايد عليها 5 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات، من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:


1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.


2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.


3- الضغط على "كون لوحتك الآن".


4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".


5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.


6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.







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مزاد لوحة مميزة




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