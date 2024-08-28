مدير "تعليم دمياط" يوجه بوضع حلول عاجلة لمشكلات المعلمين والطلاب قبل بدء الدراسة

دمياط معتز الشربيني

عقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديري مدارس المرحلة الإعدادية علي مستوى المحافظة، بحضور جمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادى وسمير الجمل مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وأكد "وكيل الوزارة" أن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يولي العملية التعليمية اهتماما كبيرا للنهوض بها، موجها بوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المعلمين والطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، وعلي حسن معاملة أولياء الأمور والتعامل معهم تربويا ومعاملة تليق باحتياجاتهم لمتابعة أولادهم والاطمئنان علي المستوى التعليمي لهم.

وناقش "وكيل الوزارة" مع مديري المدارس موقف الأثاث المدرسي وصلاحيته والزيادة والعجز في المواد الأساسية، مؤكدا علي الانتهاء من البرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة والحساب واللغة الإنجليزية مؤكدا أنه لا تعليم بدون قراءة وكتابة.

ووجه "وكيل الوزارة" بالانتهاء من الجداول المدرسية مؤكدا أنه لا حصة بدون معلم والتأكيد المستمر علي تواجد الاشراف المدرسي طوال اليوم الدراسى وفي وقت الفسحة والعمل علي جذب الطلاب ومعالجة نسب الحضور المتدنية مؤكدا أنه الجميع يعمل علي تقليل كثافة الفصول لتصل إلى 40 تلميذ بحد أقصى داخل الفصل بواقع تلميذين علي الديسك الواحد موضحا أن عصر سبورة الطباشير انتهي ويجب علي كل المدارس الاعتماد على السبورات الفرومايكة والأقلام بالإضافة إلى العمل علي انتهاء أعمال الصيانة البسيطة والانتهاء من قبول التلاميذ المتقدمين للصف الاول الابتدائي والتأكيد على قبول كل من وصل للسن الإلزامى.

وأشار" غريب" الي تفعيل المبادرات التي تطلقها المديرية، كامبادرة إجازتي في مدرستي وساعة خير بالإضافة إلى عمل مبادرات للأنشطة الصيفية تحث علي رفع روح الوطنية و اظهار الطلاب المتميزين وإبراز تميزهم.