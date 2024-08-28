محمود مقبول يكتب: "سراج" التغيير في سوهاج

منذ توليه منصب محافظ سوهاج، عكف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، على تبني نهج جديد يعتمد على التواصل المباشر مع الشارع والمواطن، من خلال جولات موسعة وميدانية، أصبح المحافظ رمزًا لـ"حكومة الشارع"، حيث يتواجد بين الناس ليتفقد الأوضاع على الأرض، ويتأكد من معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



وفي مقدمة هذه الملفات تأتي مشكلة الإشغالات التي تعيق الحركة في الشوارع، ومشكلة القمامة التي تؤثر على جمالية المدينة وصحة سكانها.



خلال تلك الجولات، لم يكتفِ المحافظ بمجرد الاستماع إلى شكاوى المواطنين، بل اتخذ إجراءات فورية وفعالة للتعامل مع التحديات لقد كانت تعليماته واضحة للجهات المختصة بضرورة إزالة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة.



هذا النهج العملي جعل المواطنين يشعرون بأن هناك من يستمع إليهم ويهتم بقضاياهم، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في بعض المناطق التي كانت تعاني من التكدس والفوضى.



إلى جانب معالجة القضايا اليومية للمواطنين، لم يغفل محافظ سوهاج عن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، فقد فتح ملف المناطق الصناعية، وأجرى جولات تفقدية للوقوف على حالتها والعمل على تحسينها تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أشمل لتعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين، ليس فقط من داخل مصر، ولكن من الخارج أيضًا ويعد تطوير المناطق الصناعية جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث يهدف إلى توفير بيئة مناسبة للشركات والمصانع لتستثمر وتعمل بكفاءة.



المحافظ أدرك أهمية تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وفي هذا السياق، تم التركيز على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق الممهدة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.



كل هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعزز من الاقتصاد المحلي.

لم يكن قطاع السياحة بعيدًا عن اهتمامات محافظ سوهاج بفضل تاريخها العريق ومعالمها الأثرية المتنوعة، تمتلك سوهاج إمكانيات هائلة لتكون وجهة سياحية مميزة.

ولهذا، فتح المحافظ ملف السياحة بهدف تعزيز هذا القطاع الحيوي تم التركيز على تطوير البنية التحتية السياحية.



أدرك المحافظ أن السياحة ليست مجرد زيارة للآثار، بل هي تجربة متكاملة تتطلب توافر وسائل الراحة والخدمات، لذا تضمنت خطته تحسين المرافق السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وتوفير برامج سياحية متنوعة تلبي اهتمامات الزوار المختلفة بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تسويق سوهاج كمقصد سياحي من خلال حملات ترويجية تستهدف الأسواق المحلية والعالمية.



من خلال تبنيه لنهج "حكومة الشارع"، حقق محافظ سوهاج تقدمًا ملموسًا في معالجة القضايا اليومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية إن التواجد الميداني والمشاركة الفعالة مع المواطنين أظهرا أن الحلول العملية تبدأ من الشارع، وأن الحكومة قادرة على إحداث تغيير حقيقي إذا ما كانت قريبة من الناس ومستجيبة لاحتياجاتهم.



هذا النهج لم يُسهم فقط في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، بل وضع أيضًا أسسًا قوية لمستقبل اقتصادي مزدهر في سوهاج ومن خلال التركيز على الاستثمار والسياحة، تفتح المحافظة أبوابها لفرص جديدة تنعكس إيجابًا على الجميع.

في النهاية، يُمكن القول إن محافظة سوهاج تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل، تحت قيادة محافظ يضع الناس في قلب اهتماماته.

