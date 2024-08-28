محافظ طولكرم: سلوك الاحتلال الإسرائيلى يهدف لضرب كل مقومات الصمود الفلسطينى

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أكد محافظ طولكرم الفلسطينية مصطفى طقاطقة،أن ما يقوم به الإحتلال الإسرائيلى من سلوكيات على الأرض ترمى إلى التهجير والاقتلاع وضرب كل مقومات الصمود الفلسطينى.



وقال محافظ طولكرم - فى مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية- "إن ما تقوم به قوات الاحتلال خاصة بمحافظات الشمال،تستهدف ضرب كل مقومات الصمود من خلال استهداف المنظومة الطبية والبنى التحتية والتعليمية وكل مقومات الصمود،إلى جانب تدمير المجتمع وضرب مناعته ومحاولة فرض خيارين على المواطن الفلسطينى إما الموت أو الرحيل".



وأضاف أن ما يجرى بطولكرم ومحافظات الشمال والتدرج الإسرائيلى فى التصعيد ينبع من رغبة الاحتلال فى إيقاع خسائر كبيرة فى المجتمع الفلسطيني،وذلك عبر تقييد طواقم الإسعاف والفرق الطبية وسيارات الإسعاف وحصار المستشفيات، وعدم السماح بتقديم أى جهة تقدم الخدمات للمواطن من ممارسة عملها وتقويض دورها".



وأشار أن الاحتلال يحاول ضرب معززات ثقافة الصمود التى ينتهجها المواطن الفلسطيني،مؤكدا أن هذا لا يعنى الاستسلام أمام هذا السلوك والعدوان،فهناك فرق يتم تنظيمها لتوفير الخدمة فى أصعب الظروف للمواطن بالإمكانات المتاحة ليتمكن من الصمود، مناشدا بضرورة التدخل الدولى والإقليمى للجم الاحتلال وسلوكه الرامى لتدمير المواطنين ومقومات المجتمع الفلسطيني.