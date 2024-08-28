محافظ سوهاج يجتمع مع لجنة توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع لجنة تفعيل القانون 152 لسنة 2020، والتي يترأسها الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والتي تختص بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور النائبة غادة الضبع عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ونادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وأكد محافظ سوهاج على أهمية دمج كافة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال وضع رؤية واستراتيجية؛ للوصول إلى نتائج محددة، وفقا لبرنامج زمني محدد، لافتا إلى ضرورة تفعيل آليات التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، واطلاعهم على المميزات والحوافز والتيسيرات المقدمة إليهم.



ومن جانبه، أوضح نائب المحافظ أن اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية سوف تقوم بتكثيف أعمالها؛ لتوعية وحث أصحاب المشروعات المدارة بدون ترخيص للتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للسير في إجراءات توفيق أوضاعها، والحصول على ترخيص مؤقت يصل إلى 5 سنوات، مع الاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي يقدمها القانون 152 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التي تم توفيق أوضاعها حتى الآن بلغ 1600 مشروع صغير ومتناهي الصغر.