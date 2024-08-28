محافظ سوهاج يتفقد المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة الكورنيش الغربى

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بدء أعمال الرصف بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية بسوهاج، بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات.

وتفقد المحافظ أعمال وضع طبقة مادة "البتومين"، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالحارة الجديدة التى تم الانتهاء منها فى موعد زمنى لا يتجاوز الأحد القادم، لنقل الحركة المرورية إليها، والبدء في رفع كفاءة الحارة القديمة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

الجدير بالذكر أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي في المسافة من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبري العلوي الجديد بمسافة 915 متر، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي يربط بين المرحلة الأولى والثانية، بطول 200 متر، بهدف تيسير الحركة المرورية، ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية.



أعمال الرصف