محافظ بنى سويف يلتقى لجنة وزارة السياحة عقب معاينتها للموقع المقترح لنقل المتحف

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،لجنة وزارة السياحة والآثار عقب قيامها بالمعاينة الميدانية للموقع المقترح لنقل متحف آثار بني سويف به ، حيث اقترحت المحافظة قصر إسلام باشا الموجود فى وسط مدينة بنى سويف "مقر مجلس المدينة سابق" لنقل المتحف لحين الانتهاء من تطويره، وتم التنسيق مع السيد وزير السياحة و الآثار في هذا الشأن.

ناقش المحافظ مع اللجنة النتائج المبدئية للمعاينة التي تمت اليوم للموقع، ومناقشة متطلبات إعداد التقرير الفني الذي سيتم عرضه على وزير السياحة والآثار، حيث أبدت مبدئيا اللجنة بأن الموقع مميز ومناسب من حيث المساحة وموقعه في وسط المدينة العاصمة للمحافظة وتقاطع الموقع مع أهم الميادين والشوارع، مؤكدة على أن المرحلة القادمة ستكون الدراسة الإنشائية للمبنى واشتراطات السلامة المتاحة أو المطلوب توفيرها.

حضر اللقاء:عضو مجلس النواب سهام بشاي وأعضاء اللجنة من الوزارة:العميد هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف ، د.علي عمر مستشار الوزير ورئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي د. مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، المستشار عصام حنفي مدير عام الشئون القانونية ، د.أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية، د. علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية ببني سويف.