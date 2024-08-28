محافظ المنيا يفتتح ملتقى توظيف الشباب وسط إقبال كبير بنادى المنيا الرياضى

المنيا- حسن عبد الغفار

افتتح اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، ملتقى توظيف الشباب الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بنادى المنيا الرياضى، وسط إقبال كبير، ضمن مبادرة "توظيف مصر"، وذلك فى إطار رؤية الدولة لتعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد المحافظ أن الملتقى يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة فى التعاون مع كافة شركاء التنمية، واهتمامها بملف التدريب والتشغيل، مشيرًا إلى أهمية توعية الشباب والخريجين الجدد بأهمية العمل فى القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لائقة تضمن حياة كريمة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر بما يتناسب مع طموحات الشباب ورغباتهم.

وخلال جولته فى أروقة الملتقى، استمع اللواء كدوانى إلى اهتمامات الشباب وآرائهم حول فرص العمل المتاحة، مشيدًا بدور الشركات فى تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل ورعايته لفعاليات ملتقيات التوظيف، التى تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، معربًا عن تقديره للشركات والقطاعات المشاركة فى الملتقى.

من جانبه، أوضح مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن الملتقى يأتى تحت مظلة مبادرة "توظيف مصر"، وبرعاية البنك الزراعى المصرى، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

ويقدم الملتقى العديد من الفرص الوظيفية التى تتطلبها الشركات، مستهدفًا توفير فرص عمل مناسبة لشباب محافظة المنيا من خلال 32 شركة من القطاع الخاص، مع التأهيل الكامل للتقدم للوظائف المتاحة.