محافظ المنيا: لا تهاون مع أى تقصير فى إنهاء ملف تقنين الأراضى أملاك الدولة

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة البت فى طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.

جاءت توجيهات المحافظ خلال تسليمه 44 عقدًا جديدًا للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة، تشمل 41 عقدًا للزراعة و 3 عقود للمباني، مقدماً التهنئة للمستفيدين ومناشداً المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة وفقا للقانون مع ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتقنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما استمع المحافظ إلى استفسارات عدد من المواطنين، معربًا عن تقديره لاهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم وحل كافة مشاكلهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية للمواطنين والدولة على حد سواء، في إطار قانوني يحمي حقوق الجميع، مؤكداً حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين واضعي اليد في نطاق المحافظة، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة معًا وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

