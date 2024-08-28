محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويكلف التأمين الصحى والزراعة بإنهائها

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتواصل المباشر وجهاً لوجه من خلال عقد اللقاءات اليومية ورصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي للوقوف على المشكلات على الطبيعة وحلها على أرض الواقع لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ، حيث استمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن من ناحية تلا يلتمس نهو اجراءات التصالح الخاصة به وعلى الفور كلف السكرتير العام بفحص الشكوى واتخاذ اللازم .



كما كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع الإدارة العامة التفتيش و المتابعة بالديوان العام للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن بناحية كفر الطرانية بأشمون يتضرر من تعدى أحد الجيران ببناء سور امام منزله بالمخالفة مما يعوق حركة الطريق، فيما وجه مدير إدارة البيئة بالمحافظة بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطنة بميت عافية تتضرر من تسريب مياه خزان الصرف الخاص بأحد جيرانها مما يلحق الضرر بمنزلها واتخاذ اللازم حفاظاً على حقوق المواطنين.



وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بمدير عام التأمين الصحي بفحص شكوى مواطنة من ناحية الباجور تلتمس تسهيل إجراءات صرف العلاج الخاص بها مع استمرار المتابعة الدورية لمنظومة صرف الأدوية وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المرضى ، فيما كلف مدير مديرية الزراعة بالمعاينة الميدانية وفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شكوى مواطن يتضرر من عدم إضافة قطعة أرض خاصة به لحيازته الزراعية حفاظاً على حقوقه.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات يومية بالمواطنين والنزول الميداني للتعرف على مطالبهم وبحث شكواهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حفاظا على حقوقهم ومصالحهم.



