محافظ المنوفية: بدء إنشاء مدرسة تجريبية بسبك الضحاك على مساحة 4 ألاف

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء الأعمال الإنشائية لإقامة مدرسة تجريبية بسبك الضحاك على مساحة 4 ألاف م2 وفقاً لقرار التخصيص، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء العديد من المدارس التجريبية بما يساهم في تقليل الكثافات والنزول بالسن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم تحقيقاً لرغباتهم.

ووجه محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتذليل العقبات والمتابعة اليومية لحجم الأعمال لتسريع معدلات الأداء للانتهاء من المدرسة وفق البرنامج الزمنى المخطط كونها ذات أولوية أولى ودخولها الخدمة التعليمية في العام القادم.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات وحلول غير تقليدية سعياً منه لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين ، مؤكدا أنه يسعى جاهداً في اتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وفقاً لرؤية مصر 2030.



