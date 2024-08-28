محافظ القليوبية يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمدينة شبرا الخيمة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مدن القناطر وقليوب واحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

واستمع المحافظ باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة ومراقبة تسعيرة المواصلات واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية كما تم توفير فرصة عمل.

وأكد المحافظ، أهمية هذه المطالب، وتعهد بالعمل الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد وجه بتشكيل لجان متخصصة لدراسة كل قضية على حدة، ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، والتقي المحافظ خلال اللقاء بـ4 من المواطنين من الاحتياجات الخاصة للاستماع إلى شكواهم، المتمثلة في (تخصيص عربات طعام بحي غرب شبرا الخيمة وتوفير وظيفة وقبول بعدد من المدارس)، وعلي الفور استجاب عطيو لتلك الطلبات.

وخلال اللقاء تقدم حفيد الشيخ كامل يوسف البهتيمى بطلب لتخصيص قطعة أرض لإقامة مشروعات نفع عام لأبناء حي شرق شبرا الخيمة وعلى الفور وجه محافظ القليوبية بعرضها على المجلس التنفيذى للمحافظة.

ووجه محافظ القليوبية، إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جاء اللقاء بحضور كل من أعضاء مجلسي النواب والشيخ، واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء أحياء غرب وشرق شبر الخيمة وقليوب ونائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، ووكيل وزارة التضامن والعمل والطرق والطب البيطري والصرف الصحى ومدير المراجعة الداخلية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.