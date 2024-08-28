اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:42 م
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محافظ القليوبية: بدء تشغيل ونقل سيارات موقف كفر شكر العمومي بالموقع الجديد خلال أسبوع

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:32 م
محافظ القليوبية: بدء تشغيل ونقل سيارات موقف كفر شكر العمومي بالموقع الجديد خلال أسبوع جانب من التجهيزات
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال إنشاء الموقف العمومي بكفر شكر بجوار الإدارة الزراعية بناء على البروتوكول الموقع بين الجهات المعنية وذلك خلال اسبوع من تاريخه.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه يأتى ذلك بناء على استكمال التنسيقات التي تم إجراؤها بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية المحيطة.

وتابعت المحافظة، أنه تعمل الآن إدارة مشروع المواقف بالمحافظة على إنهاء كافة أعمال تركيب التندات (مظلة للسيارات) تمهيدا لدخول جميع السيارات لمركز ومدينة كفر شكر ليصبح الموقف العمومى لمركز ومدينة كفر شكر مع مراعاة تطبيق الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمدخل ومخرج الموقف لخدمة وراحة المواطنين.







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

موقف كفر شكر

موقف سيارات كفر شكر

محافظ القليوبية

الإدارة الزراعية بكفر شكر




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