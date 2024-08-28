محافظ القليوبية: إنشاء 381 مدرسة منذ 2014 حتى 2023 بتكلفة 1.2 مليار جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من الكثافة الطلابية داخل الفصول بالمدارس على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المدارس التى تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها وتسليمها، منذ عام 2014 حتى عام 2023، ما يقرب من 381 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديدة والتوسع الأفقى والرأسى، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وكشف "عطية"، أن المحافظة ستواصل العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات التعليمية خلال الفترة المقبلة، مقدما الشكر لهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة على المجهود الكبير خلال الفترة الماضية مطالبا باستمرار الجهود لمواصلة الأعمال للقضاء على الكثافة الطلابية بالمناطق الأكثر كثافة طلابية.