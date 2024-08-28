محافظ الغربية يكرم 71 طالبا من أوائل الشهادات العامة في احتفالية بالمركز الثقافي بطنطا

الغربية محمد طارق

كرم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في احتفالية كبرى مساء اليوم، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، أوائل الجمهورية والمحافظة في مختلف المراحل التعليمية المختلفة.

وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا واللواء محمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد و اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقد استهل الحفل فقراته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة القران الكريم، وبعد ذلك قدمت التربية والتعليم فقرات فنية قدموا خلالها مجموعة متميزة من الأغاني لمشاركة الطلاب فرحتهم نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الطلاب بالغناء فرحا بتفوقهم .



وأكد اللواء أشرف الجندي فخره باحتضان عروس الدلتا لكوكبة من أبناء مصر المتميزين والنابغين في مختلف المراحل التعليمية من التربية والتعليم والازهر الشريف ، والذين يمثلون مستقبل مصر وأملها الواعد في حمل راية مستقبل الوطن، مشيراً إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها محافظة الغربية وما تملكه من تاريخ عريق في تخريج نماذج علمية رائده، مهنئا الطلاب بتفوقهم ونبوغهم وثمار اجتهادهم وجدهم داعياً إياهم لمزيد من التفوق والتفرد كما وجه الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على دعم أبنائهم وتشجيعهم على التمييز وتهيئة المناخ الأسرى الملائم لهم .

وأشار المحافظ إلي أن أسر الطلاب من الآباء، والأمهات لهم دور في توفير الرعاية، وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبناءهم لهذا الأداء والمستوى المتميز واعتلاء منصات التكريم، كما وجه التحية للعاملين في المنظومة التعليمية سواء من التربية والتعليم او الازهر الشريف من المعلمين والإداريين الذين ساهموا فى ظهور عروس الدلتا بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية، لاسيما وأن مصر تعتمد على رصيد عقول أبنائها المتفوقين في كل المجالات والتخصصات، باعتبار التعليم قاطرة التقدم .

ومن جانبه بدء الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية كلمته بتوجيه التحية للمحافظ وللقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما وجه للطلبة وذويهم لنجاحهم وتفوقهم كما نقل تحية فضيلة الإمام الأكبر لمعالى المحافظ وللطلبة المتفوقين وتحيات الشيخ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ابن محافظة الغربية كما حرص فضيلته على توجيه عدة رسائل للطلاب الأوائل، مشددًا على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهم والعمل على رعايتهم، ورد الجميل إليهم على ما بذلوه في سبيل تفوقهم، وبذل الكثير لإرضائهم وطاعتهم، والحرص على تحصيل العلوم النافعة لدينهم ووطنهم، وأن يخصصوا وقتًا للقراءة والاطلاع جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية، وأن يتمسكوا بسنة نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- ومنهجهم الأزهري الوسطي، وأن يجعلوا من رفعة أمتهم ووطنهم هدفًا يبذلون الغالي من أجل تحقيقه.

وفي ختام الحفل سادت أجواء من البهجة أثناء تكريم المحافظ للطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية معهم .