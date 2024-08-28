محافظ الغربية: إنشاء 4 مراكز تنمية أسرة بقرى حياة كريمة فى المرحلة الأولى

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أن مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة فى قرى المرحلة الأولى فى جميع المجالات والمشروعات التى تم إنشاؤها والانتهاء منها لخدمة أهالى الريف المصرى.

وأضاف محافظ الغربية، أنه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، تم إنشاء 4 مراكز تنمية أسرة وطفل ضمن قطاع مشروعات التضامن الاجتماعى، بقرى "نهطاى - سنباط - تفهنا العزب - سنبو الكبرى"، ويتكون المبنى من الدور الأرضى حضانة وغرفة مدير وعلاج طبيعى وصالة انتظار وحجرة عزل ودورات مياه، الدور العلوى معرض مفتوح وعدد 2 ورشة وغرفة تخاطب وحجرة لبرنامج مودة.