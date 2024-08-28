محافظ الأقصر يزور المديرية المالية لبحث تطوير العمل داخلها

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الاقصر، مبنى المديرية المالية لمحافظة الأقصر ومقره بمنطقة الكرنك، برفقة نائبه الدكتور هشام أبو زيد، وذلك في اولي زياراته التفقدية لمباني المديريات الحكومية خارج ديوان عام محافظة الأقصر.



واطلع المحافظ علي سير العمل بالمبني والتقي موظفي المديرية المالية، وعقد معهم اجتماعاً اكد خلاله اهمية دورهم في مكافحة الفساد المالي والتصدي له وصون وحماية المال العام.



واعرب المحافظ عن تقديم كافة اوجه الدعم لتطوير العمل بالمديرية، مشدداً علي أهمية تطبيق القوانين وتوعية الموظفين باللوائح والقرارات التنظيمية من خلال عقد وتنظيم دورات تدريبية بشكل دوري، وأكد المحافظ أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة بما يحقق النفع والصالح العام لخدمة المواطنين.



يأتي ذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة لمتابعة سير العمل بمختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة حيث اكد المحافظ انه سيقوم بزيارة كافة المؤسسات الحكومية والخدمية بالمحافظة، يذكر أن مبنى المديرية المالية مقام على مساحة220 م ويضم 4 طوابق

رافقه المحافظ خلال زيارته ، المحاسب مجدي صبره وكيل وزارة المالية بمحافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الاقصر.

