محافظ الأقصر يناقش تفاصيل استقبال الموسم السياحى الشتوى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماع موسع فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال الموسم السياحى الجديد، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، وممثلى أصحاب الشركات السياحية والفنادق والمرشدين السياحيين وشركات البالون، ومسؤولى مكتب وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، تم خلالها مناقشة كافة سبل إنجاح الموسم السياحى الجديد.

وتناول الاجتماع استعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم السياحى الجديد، ومناقشة عدد من المشاكل التى حدثت خلال المواسم السياحية الأخيرة، وسبل تلافيها بما يؤدى إلى نجاح الموسم القادم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذى يتناسب مع مكانة الأقصر.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على ضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والأجهزة الأمنية والسياحية والتنفيذية المختصة على أعلى درجات الاستعداد لاستقبال الموسم السياحى الجديد، موجهاً بتشكيل آلية مشتركة بين مسئولى وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وكافة الجهات المعنية ، للسيطرة على أى مشكلة قد تحدث فور وقوعها والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه القطاع السياحي.

وشدد المهندس عبدالمطلب عمارة، على أهمية وضرورة إنجاح الموسم السياحى القادم لكونه سيساهم بصورة كبيرة فى الاتجاه نحو عودة معدل حركة التوافد السياحى إلى طبيعتها، داعياً كافة العاملين فى القطاع السياحى على التكاتف مع الجهات الحكومية لضمان نجاح الموسم السياحى القادم وتحقيق معدلات إشغال عالية.



اجتماع لمناقشة استقبال الموسم السياحى الشتوى الجديد



قيادات السياحة خلال الاجتماع لبحث الموسم الشتوى الجديد



محافظ الأقصر يناقش استقبال الموسم السياحى الشتوى الجديد