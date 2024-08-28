مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على بدء الدراسة 28 سبتمبر

الاسكندرية أسماء على بدر

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة على بدء الدراسة بالفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة اعتباراً من السبت الموافق 28 سبتمبر، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول فى 4 يناير 2025 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي فى 25 يناير 2025 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 8 فبراير 2025 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025.

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات فى مجلس الجامعة المنعقد اليوم ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالضوابط الخاصة بتنظيم حفلات التخرج بجميع الكليات، بحيث تكون داخل الحرم الجامعى ووفقا للقيم والأعراف الجامعية، مؤكداً على حظر استخدام اسم أو شعار الجامعة فى أى احتفالات للتخرج تتم خارج الجامعة، كما يحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة حضورها.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للجنة تطوير المعامل والأجهزة التى تم تشكيلها لتحسين البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية بجميع كليات الجامعة على جهدها فى حصر جميع هذه الأجهزة، مؤكداً أهمية هذه المبادرة التى تأتى فى إطار رؤية الجامعة لتعزيز دورها التنموى وتحسين جودة العملية التعليمية ومواكبة التوجهات الوطنية لرؤية مصر 203”، والتى تتضمن إنشاء فروع لجامعات دولية بالشراكة مع جامعة الإسكندرية، ودعم البحث العلمى القائم على المعرفة، وإنشاء برامج مزدوجة مع جامعات دولية، لتظل جامعة الإسكندرية فى مكانتها التى تستحقها على المستوى المحلى والعربى والافريقى والدولى.

وفى إطار حرص جامعة الإسكندرية على رعاية طلابها، وافق المجلس على رفع قيمة التأمين الشامل على الطلاب ضد الحوادث والعجز والوفاة بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية وأكبر قدر من المزايا الاجتماعية، وقرر المجلس تشكيل لجنة ثلاثية من ذوى الخبرة لهذا الغرض، وكرم المجلس الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، والدكتور هانى خميس عميد كلية الآداب بمناسبة انتهاء فترة العمادة لكلا منهما مقدماً لهما الشكر على جهدهما الملموس خلال فترة عملهما للارتقاء بالكليتين.

كما كرم المجلس محمد فتحي أبو النصر أمين عام الجامعة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالجامعة مثنيا على جهده المبذول خلال فترة عمله متمنياً له التوفيق والسداد ووافق المجلس على تخصيص ألف منحة للطلاب والباحثين للتقديم فى دبلومات الدراسات العليا بكلية التربية فصل الخريف 2024 للعام الجامعي 2024/2025 بتخفيض نسبة 50% من مصروفات قيمة الساعة المعتمدة.

ووافق المجلس إنشاء الماجستير المهنى المشترك فى القانون النووي بين كلية الهندسة وكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ووافق المجلس على اتفاقية القبول بين جامعة الاسكندرية (كلية الأعمال) وجامعة ساوث هاميتون بالمملكة المتحدة، كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وإحدى شركات الاستثمار السياحى، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) وإحدى الشركات، ومشروع التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) وكل من اللجنة النقابية بمصلحة الجمارك المصرية بالإسكندرية واللجنة النقابية بمصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية واللجنة النقابية بمصلحة الضرائب المصرية بالإسكندرية (لجنة التثقيف والتدريب بالنقابة)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) ومستشفى West China - جامعة Sichuan، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) والوكالة الجامعية الفرانكفونية مونتريال كيبيك بكندا، ووافق المجلس على ضم وتجديد عضويات مجالس الكليات من الداخل والخارج لمدة عاميين جامعيين بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.