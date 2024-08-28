كيف دعمت التنمية الصناعية الأقصر بمجمعات صناعية وزراعية وحرفية × 21 معلومة؟

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير حصلت محافظة الأقصر بدعم هيئة تنمية الصعيد فى قرى حياة كريمة فى مدينتى إسنا وأرمنت، تزامنًا مع المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تمثل ذلك الدعم فى إنهاء تجهيزات مجمعات للخدمات الزراعية والصناعية والحرفية والغذائية بالقرى، للمساهمة فى تغيير حياة الآلاف من المواطنين بالصعيد نحو الأفضل وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المجمعات الجديدة التى تنتظر الافتتاح الرسمى وبدء عملها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل دعم هيئة التنمية الصناعية بقيادة اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالمجمعات المتنوعة لخدمة الآلاف من أهالى قرى إسنا وأرمنت التى يتم العمل داخلها ضمن مبادرة حياة كريمة:-

1. تمت إقامة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بقرية الكيمان بمركز إسنا

2. تمت إقامة المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب بمركز إسنا

3. تمت إقامة مجمع الخدمات الصناعية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام بمركز أرمنت

4. تمت إقامة مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بمركز إسنا

5. المجمعات تساهم فى تحقيق طفرة تنموية فى محافظات الصعيد

6. تم بالمجمعات استثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية

7. تساهم تلك المجمعات فى خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية

8. مجمع الخدمات الصناعية بقرية السلام أقيم على مساحة 4200 متر وبتكلفة 20 مليون جنيه

9. يضم مجمع قرية السلام 8 ورش و3 معارض على مساحة 1200 متر

10. تم ترفيق المجمع بالكامل وتجهيزه بورشتين تضم 39 ماكينة خياطة

11. مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام أقيم على مساحة 330 مترا بتكلفة حوالى 4 ملايين جنيه

12. يضم المجمع خدمات الإرشاد الزراعى والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية لتقديم الخدمة للمزارعين

13. مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب بإسنا أقيم على مساحة 600 متر مربع

14. المجمع مكون من طابقين حيث يضم الدور الأرضى 4 ورش

15. الدور العلوى يضم ورشة واحدة ويوجد بداخلها خط إنتاج ملابس "ورشة خياطة" بها 39 ماكينة خياطة ومكواة بخار

16. مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بإسنا، أقيم على مساحة 1200 متر مربع

17. يضم المجمع عدد 4 ورش و3 معارض وتبلغ مساحة الورشة من 75 مترا مربعا إلى 95 مترا مربعا

18. من المقرر أن يتم تجهيز داخل المجمع عدد 2 ورشة بعدد 39 ماكينة خياطة

19. مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكيمان بمركز إسنا أقيم بمساحة 1200 متر

20. يوجد داخل المجمع عدد 8 ورش و3 معارض لهذه الورش وغرف للادارة والأمن وكاميرات للمراقبة

21. تم بالمجمع عمل ورشة خياطة تم تجهيزها بماكينات خياطة حديثة ( خياطة – سرفلة – عراوى – زرارير –مقص كبير –مكواة بخار ) وكذلك ورش صناعات حرفية تراثية



تجهيزات مجمعات الخدمات الزراعية بأرمنت



مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير



تجهيز 78 ماكينة لتوفير فرص عمل للسيدات فى المجمعات الصناعية بإسنا



مبنى مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير