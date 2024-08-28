طالبات تربية الطفولة المبكرة جامعة دمنهور يشاركن فى مهرجان "العالم علمين"

تواصل جامعة دمنهور برعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور ماجد شعلة - قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور/ محمد عشري - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة و جامعة دمنهور، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور كريم همام - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

شارك وفد طلابي من كلية التربية للطفولة المبكرة، ضم 50 طالبة، في فعاليات المهرجان المقام في مدينة العلمين الجديدة.



تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الموسيقى والفنون الجميلة ومعرض للفنون التشكيلية، كما استمتعت الطالبات بمسابقات ودية ترفيهية على شاطئ العلمين أعقبها حضور حفل بالمسرح الروماني بالعلمين الجديدة، يعقبه جولة حرة في مدينة العلمين.



من جانبه أكد الأستاذ الدكتور ماجد شعلة على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة،

و حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس على مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تذليل جميع الإجراءات وتسخير كل الإمكانات للوفد المشارك لكي يظهر بالمظهر المشرف.



وأعربت طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور عن سعادتهن البالغة للمشاركة في مهرجان "العالم علمين" مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعزز لديهن قيم الانتماء والوعي بأهمية التنمية المستدامة، ومعرفة حجم الإنجازات الغير مسبوقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، كما قدمن النصح لزميلاتهن بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات.



جدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الشباب المصري بالتطورات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة في بيئة تضاهي كبرى المدن العالمية، وكذا تشجيع الإبداع بين الشباب المصري وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة، حيث يشهد المهرجان تنظيماً رائعاً و تنوع ثقافي كبير، إذ تشارك مجموعة من الجامعات الحكومية في فعاليات مختلفة ومتنوعة، بهدف تكثيف الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتعزيز وعي الطلاب وبناء شخصياتهم وإظهار مواهبهم في مختلف الأنشطة والمجالات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويوفر المهرجان للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجاً للتنمية الحضرية الحديثة في مصر.