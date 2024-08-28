صناعة القرار ومواجهة الأزمات عنوان ورشة عمل برلمان الشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة عمل حول صناعة القرار ومواجهة الأزمات بمشاركة 50 شاب من أعضاء مراكز الشباب، قدمتها إدارة البرلمان والتعليم المدني، بديوان المديرية ضمن فاعليات مبادرة صيف شبابنا و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة قدمتها الدكتورة أميرة عبد النبى، أستاذ المجالات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، وتناولت تعريف القرار، خطوات صنع القرار، تحديد المشكلة ووضع حلول عدة لاختيار أنسبها لإتخاذ القرار الفعال فى ضوء التحديات الواضحة لمواجهة الأزمة، وضع سيناريوهات إدارة الأزمة.

شارك الشباب حضور الورشة التدريبية لصناعة القرار ومواجهة الأزمة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والورشة من تنظيم أميرة عادل، ودعاء رمضان، وعبد الناصر طه، فريق عمل الإدارة.