صحيفتان عراقيتان: مصر والعراق جناحا المشرق العربى والتنسيق بين البلدين قوى وفعال

بغداد (أ ش أ)

أبرزت صحيفتان عراقيتان، اليوم الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى إلى مصر وتأكيده للرئيس عبدالفتاح السيسى أن العراق قادر على أن يكون ساحة تلاقٍ بين دول المنطقة.

من جهتها، قالت صحيفة "الصباح" في افتتاحيتها تحت عنوان "العلمين"،إن رئيس الوزراء العراقى محمّد شياع السودانى ،حمل في زيارته إلى مصر يوم أمس الثلاثاء، رسائل مهمَّة عدَّة للمنطقة والعالم، لعلَّ أبرزها أن التقاء العراق ومصر في العلمين يحمل في هذا الظرف الإقليمي الحساس قيمة مضاعفة للأهمية يشتمل عليها وجود تنسيق قوى وفعال بين دولتين هما جناحا المشرق العربي .

وأشارت إلى أن الزيارة أكدت أن العراق بات لاعباً مهمّاً وأساسياً في المنطقة بفضل الدبلوماسيَّة التي تتّبعها الحكومة التي بدأت تؤتي ثمارها واضعة مصلحة العراق العليا في المقدّمة، وأن يكون العراق ساحة تلاق، مضيفة أن تحرّكات السوداني الخارجيَّة أضيفت لخطط ومشاريع نهضويَّة بدأها في مجالات عدَّة، أدَّت إلى معالجة ملفات كانت تُعَدّ حلماً لدى أغلبيَّة الشعب العراقى.

وأوضحت أن رئيس الوزراء العراقى بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الحرب على غزّة، والتأكيد على حقِّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس، إذ شدَّدا على أنَّ التطوّرات الإقليميَّة تستدعي مواصلة التنسيق بين البلدين، ومع باقي البلدان الشقيقة والصديقة،وسبل دعم العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية كالنفط والزراعة وإدارة المياه .

بدورها ، قالت صحيفة الزمان تحت عنوان "طبعة العراق" ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس عبد الفتاح السيسي،اتفقا بالرأي على ضرورة خفض التوترات ووقف اطلاق النار في غزة، فيما شددا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات حيوية، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون الثنائي.

وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المتبادلة بين العراق ومصر، كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استمرار العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني في غزّة، لافتة إلى إن اللقاء شهد مناقشة الملفات المشتركة، وتحديدا في قطاع النفط والزراعة وإدارة المياه،، وكذلك في إطار التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن الأوضاع في المنطقة.