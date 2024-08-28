اليوم السابع
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صحة القليوبية: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 1572371 خلال 26 يوما

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 04:40 م
صحة القليوبية: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 1572371 خلال 26 يوما حملة 100 يوم صحة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 1572371 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة"، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء يوم 26 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت الإثنين 26 أغسطس 58219 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة "100 يوم صحة" قدمت 409890 خدمات من خلال قطاع الرعاية الأساسية و304597  خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 303265 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 201861 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 177009 تطعيمات روتينية و963 مرور علي منشآت غذائية و558مرور خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 145493خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 11133 مواطن خلال القوافل العلاجية، وكذلك تقديم 6995 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

 







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