شاهد نسب تنفذ مشروع ميناء الصيادين بسفاجا

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح نسب تنفيذ مشروع ميناء الصيادين بمدينة سفاجا المطلة على البحر الأحمر، وهو واحد من المشروعات العملاقة التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية ورؤية الدولة المصرية، حيث يتم إنشاؤه على مساحة 72 ألف متر، ضمن أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحري.
ويحقق ميناء الصيادين بسفاجا مجموعة من الأهداف التى تخدم صناعة الثروة السمكية فى مصر حيث يحقق المشروع مجموعة من الأهداف أهمها:
- يمثل ميناء الصيد نقطة انطلاق الصيادين للقيام بمهامهم.
- توفير الصناعات المطلوبة لتسهيل عملية الصيد وتوفير الأدوات المطلوب للصيد.
- تحقيق عملية تبادل تجاري بشراء الأسماك وطرحها بالسوق المحلية.
- السيطرة الكاملة على عمليات الصيد من خلال تقنين أوضاع الصيادين.
- توفير الصناعات اللازمة لتسهيل تصدير الأسماك إلى الخارج.
- الحفاظ على الأسماك داخل ثلاجات تمهيدًا لطرحها بالأسواق.
- توفير وسائل نقل حديثة تسهم في نقل الأسماك بسرعة أكبر.
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