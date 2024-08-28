شاهد تدمير جرافات الاحتلال لخطوط المياه بطولكرم خلال اقتحام المدينة

محمد جمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة من تدمير جرافات الاحتلال الإسرائيلى للبنى التحتية وخطوط المياه خلال اقتحام مدينة طولكرم.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المواطنين فى مخيم نور شمس شرق طولكرم، بمغادرته خلال أربع ساعات.

وأكد مصدر أمنى لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جيش الاحتلال أخطر الأهالي بمغادرة المخيم، وأقام نقطة عسكرية في حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة، ويعيد هذا الإخطار إلى الأذهان أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تمهيدا لمهاجمة مناطق وأحياء مختلفة فى القطاع.

جانب من تدمير جرافات الاحتلال للبنى التحتية خلال اقتحام مدينة طولكرم pic.twitter.com/PmwiBZPP1g — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 28, 2024

وكان وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس قد دعا، اليوم، إلى إخلاء المواطنين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة، حيث قال في تصريحات نشرها على منصة "إكس" إنه "يجب التعامل مع التهديد فى الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء".

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، بمشاركة طائرات مروحية ومسيرات، وأعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمر خط المياه الرئيسي في مخيم نور شمس في طولكرم pic.twitter.com/VxjuYYC1m1 — عربي بوست (@arabic_post) August 28, 2024

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، حيث ألحقت دمارا واسعا في بنيته التحتية وممتلكات المواطنين .

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن جرافات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم، ما تسبب في انقطاع المياه عنه، ورافق ذلك تجريف واسع ودمار كبير في البنية التحتية لمداخله وشوارعه الرئيسية وممتلكات المواطنين على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم .

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بعشرات الآليات تجاه المخيم، المدعومة بالجرافات الثقيلة، وفرضت طوقا عسكريا مشددا عليه، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة المحيطة به، كما أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل مكثف تجاه كل شيء متحرك، وطال ذلك مجموعة من الصحفيين وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الموجودين قريبا من المخيم، بهدف إجبارهم على مغادرة المكان .