اليوم السابع
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سحب وظهور متقطع للشمس.. حالة الطقس على طريق مصر أسوان الزراعى

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:21 ص
سحب وظهور متقطع للشمس.. حالة الطقس على طريق مصر أسوان الزراعى طقس بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف، رصد خلاله حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الأربعاء.

ويشهد الطريق الزراعي مصر أسوان نطاق محافظة بنى سويف، انتشارا للسحب مع ظهور متقطع لأشعة الشمس.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.







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