زراعة المنوفية: ضبط 5 أطنان أسمدة مغشوشة فى سرس الليان

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية والمستمرة لخطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة بإجمالى 4ك و750 م خلال اسبوع، والتى تخدم مساحة 400 فدان، حيث شملت تطهير تعاونى وتحسين بناحية ام خنان بقويسنا، ناحية أبو كلس ودنشواى بالشهداء، وناحية الروضة ببركة السبع، وناحية براشيم بأشمون، وناحية بندر تلا، مؤكدا على استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية فى المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى والجمالى.



وفى ذات السياق، قامت مديرية الزراعة وبالتنسيق مع الرقابة التموينية بالمنوفية وقسم شرطة سرس الليان فى شن حملاتها المكبرة من ضبط 5 طن أسمدة مغشوشة يوريا ونترات وأسمدة مركبة بغرض الإتجار بها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضرين (2566-2674) جنح سرس الليان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على الصالح العام.



وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعى والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.