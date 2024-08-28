رئيس وزراء لبنان: تجديد مجلس الأمن لولاية اليونيفيل فى البلاد أمر ضرورى

وكالات

قال رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتى، اليوم الأربعاء، إن تجديد مجلس الأمن ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” أمر ضرورى للحفاظ على الاستقرار فى جنوب لبنان.

وصوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع، على قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" سنة اضافية.

وقال ميقاتى فى بيان: أود أن أعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة فى تجديد ولاية "اليونيفيل"، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود فى سبيل تأمين الإجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه".

وأضاف: كما نتوجه بالشكر الى الولايات المتحدة الاميركية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التى لم تدخر جهدا فى سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل لا سيما فى هذا الظرف الدقيق .

ووجه الشكر للدول الصديقة والشقيقة التى دعمت التمديد ولا سيما دولة الجزائر التى قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان فى كل المجالات" .

وتابع: إن تجديد لولاية اليونيفيل أمر ضرورى للحفاظ على الاستقرار فى جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن فى هذا الصدد".

واختتم "نؤكد التزام لبنان فى العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التى تواجه الاستقرار فى الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفى مقدمها القرار 1701".