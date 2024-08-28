رئيس جامعة بنها يتفقد قوافل الجامعة بقرية جمجرة ضمن مبادرة "بداية بناء الإنسان"

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات القوافل التى نظمتها جامعة بنها بقرية جمجرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام رئيس جامعة بنها ومرافقوه، بتفقد فعاليات القوافل التى شملت قوافل طبية وبيطرية وإرشاد زراعي، وإرشاد نفسى ضمن فعاليات المبادرة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتبني المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنها المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والذي يستهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المتسدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فودة، أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة للقري يأتي انطلاقا من الدور المجتمعي والخدمي لجامعة بنها في خدمة المواطنين بمحافظة القليوبية.