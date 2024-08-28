اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 01:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكرى بدول "التعاون" الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:00 ص
رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكرى بدول "التعاون" الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الفريق الركن بندر المزين
أ ش أ

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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن بندر المزين مع قائد القيادة العسكرية الموحدة التعاون لدول الخليج العربية الفريق ركن عيد الشلوي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تساهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي.


وذكرت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الفريق الركن بندر المزين استقبل رئيس الأركان لقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.







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