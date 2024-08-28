حركة فتح: الأونروا توثق الجرائم فى غزة والوضع كارثى مع نزوح جماعى يوميا

كتب سمير حسنى

أكد زيد تيم أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توثق وتقدم تقارير عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة حيث يضطر مئات الآلاف للنزوح يوميا.

ودعا تيم في مداخلة هاتفية لقناة (النيل) للأخبار، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واعتبر أن العالم يجب أن يتحمل مسؤولياته، خاصة في ظل عدم معاقبة الاحتلال بشكل فعلي، مؤكدا أن التقارير الدولية من منظمات حقوق الإنسان والأونروا ستسجل في التاريخ وستصبح مستندات هامة لمحاكمة مجرمي الحرب في المستقبل.

وكانت (الأونروا) قد أفادت أمس بأن الوضع في قطاع غزة "كارثي"، والمساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع "ضئيلة للغاية"، ومئات الآلاف من الناس مجبرون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر.