اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 06:04 م
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جهاز العبور يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأحياء المدينة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 05:24 م
جهاز العبور يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأحياء المدينة حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدينة العبور
كتب أحمد حسن

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شن جهاز مدينة العبور، حملة أمنية مكبرة استهفت إزالة كافة الإشغالات والمخالفات داخل أحياء المدينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتنفيذا لتعليمات الوزير بشأن الحفاظ على المنظر الجمالى للمدن.

وأكد المهندس أحمد  رشاد ، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم شن حملة إشغالات مكبرة، واستهدفت الحملة الأحياء الأكثر كثافة وبعض السناتر والمولات الكبري بالمدينة ومن بينها، " حي الشباب ومحيط سنتر الياسمين ،  وشارع الشباب الرئيسي، واسكان المستقبل ومحيط سنتر خان العمار، والحي الثامن ، والحي الثاني،  وميدان الروضة (جمال عبد الناصر)، والحي الاول ومحيط السناتر الكبري والمحوري الرئيسي للحي، والحي التاسع وشارع الثقافة،  وشارع عباس العقاد والطريق البطي بالحي التاسع، كما تم المرور على المحاور الرئيسية للمدينة وخط (١٠) لرفع الإشغالات والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة، متسببين إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسئ للمظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير (٣٦) محضر أشغال طريق، وتحرير(١٦) محضر تلوث بيئي ونظافة، وتنفيذ إزالة (٢٦) تندة مخالفة، وتنفيذ ازالة (٢٧) اعلان مخالف، وتنفيذ ازالة (٢٠) وصلة كهربائيّة مخالفة، وإزالة (٧)نصبة شاي، وإزالة (٩)فاترينة سجائر، وإزالة (٩٥) بائع متجول، وإزالة (١٥٠) مخالفة فوريه اشغالات وتعديات للمحلات، وازالة عدد(٦٤) فرش مؤقت ومتنقل، وضبط عدد(٦٥) شيشة، وازالة اسوار وتعديات بعض المحال والمقاهي المخالفة علي مسطحات عامة واستغلالها كمنفعه خاصة.

وأوضح أنه تم رفع كافة الاشغالات الموجودة بالسناتر ومحيطها والتحفظ علي الادوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وشدد المهندس" احمد رشاد "على ضرورة استمرارية وتكثيف الحملات المكبرة بخلاف الحملات اليومية التي يتم شنها علي مدار اليوم في سبيل القضاء كافة مظاهر العشوائية، والحفاظ علي الواجهة الحضارية لعروس المدن.







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مشروعات المدن الجديده

مخالفات البناء

ازاله الاشغالات




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