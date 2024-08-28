جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية شاملة فى قرية المنايف بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس، قافلة طبية شاملة إلى أبو صوير المنايف، حيث استفاد منها 449 حالة، وذلك في إطار التزام جامعة قناة السويس بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الرعاية الصحية في المناطق النائية باقليم القناة وسيناء.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتي في إطار التزام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية والمساعدة للمجتمعات المحلية، بهدف تحسين جودة الحياة في المناطق النائية".

شملت القافلة تقديم ندوة تثقيفية وتوعويه تناولت مواضيع حيوية، مثل الهجرة غير الشرعية وتجارة الأعضاء والتغذية السليمة وعناصر الوجبة الصحية، بالإضافة إلى أهمية النظافة الشخصية للأطفال، بما في ذلك غسل الأسنان، وتم توزيع مطويات تثقيفية تتعلق بهذه الموضوعات على الحضور لرفع الوعي وتعليم الأفراد كيفية الحفاظ على صحتهم.

شملت القافلة أيضًا تقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني لعدد كبير من الحالات، حيث تم تقديم الرعاية لـ 70 حالة جلدية، و43 حالة أطفال، و5 حالات نساء وتوليد، و39 حالة عظام، و7 حالات جراحة، و80 حالة طب الأسرة، و47 حالة باطنة، و80 حالة رمد، و50 حالة أسنان، و28 حالة أنف وأذن.

أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.



وجاءت قافلة الإصحاح البيئي الاستثنائية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجمع الإعلامي بالإسماعيلية وذلك حرصاً من جامعة قناة السويس على تقديم الدعم والرعاية الصحية للمجتمعات التي تحتاج إلى هذه الخدمات، مما يعزز دورها في خدمة المجتمع.