اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوريل: الاستقرار الإقليمى فى الشرق الأوسط أصبح "على المحك"

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 05:05 م
بوريل: الاستقرار الإقليمى فى الشرق الأوسط أصبح "على المحك" جوزيب بوريل
أ ش أ

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أعرب ممثل الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم "الأربعاء"،عن قلقه إزاء الانتهاكات المتكررة للوضع الراهن الخاص بالأماكن المقدسة على خلفية تصريحات وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير،الذى يطالب ببناء كنيس يهودى داخل الحرم القدسى الشريف.


وقال بوريل، فى تغريدة دونها عبر حسابه على منصة "إكس": "أشارك وزير الخارجية الأردنى السيد أيمن الصفدى القلق إزاء الانتهاكات المتكررة فى ظل التهديد المستمر من جانب الوزير الإسرائيلى بن غفير"،مؤكدا أن الاستقرار الإقليمى فى المنطقة أصبح "على المحك".


وحذر وزير الخارجية الأردني، فى تغريدة على منصة "إكس" فى وقت سابق، من خطورة التصعيد الإسرائيلى فى القدس المحتلة، مشددا على أن الوضع بات "انفجاريًا" وأن أى تصعيد إضافى قد تسفر عنه عواقب وخيمة.







جوزيب بوريل

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

طولكرم




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