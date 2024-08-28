سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع مساء اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان " بشائر الخير..بدء حصاد 95 الف فدان ذره شامية بسوهاج .. مباشر حيث تناول البث إنطلاق موسم حصاد الذرة الشامية بالمحافظة على مساحة تزيد عن 95 ألف فدان وسط فرحة من المزارعين لإنتهاء الموسم الصيفى ووفرة المحصول.

ومن جانبها، مديرية الزراعة بسوهاج، إنه تم زراعة ما بقرب من 95 إلى 100 ألف فدان من محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء على مستوى مراكز المحافظة هذا الموسم، وان عملية الحصاد قد بدأت للزراعات المبكرة وباقى الزراعات يتم حصاد المحصول فى بداية شهر سبتمبرالمقبل.





هذا وقد قامت المديرية قامت بعقد العديد من الندوات خلال الفترة الماضية حيث تناولت الندوات استعراض أصناف الذرة الشامية، والهجن الفردية، والثلاثية البيضاء والصفراء، وأهميتها في إنتاج الخبز والعلف، وتعريف المزارعين بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية اختيار الأصناف الجيدة، وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة، من خلال برنامج المكافحة المتكاملة، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور بتلك االندوات.

والعاملون يمديرية الزراعة مستمرون في تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين، والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل، لتحقيق أعلي إنتاجية للفدان، وكذلك تحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي."

والمديرية لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.