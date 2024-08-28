بتخفيضات تصل 30٪.. "مستقبل وطن" أبو حماد يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية

الشرقية فتحية الديب

واصلت أمانات حزب مستقبل وطن الشرقية تنظيم وافتتاح معارض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تزامناً مع قرب دخول المدارس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالشرقية، حيث افتتحت أمانة الحزب بمركز أبوحماد معرض "أهلا مدارس" بإشراف ورعاية الدكتور زينهم مكاوي أمين المركز وبحضور محمد عراقي أمين التنظيم وعدد كبير من الأهالي والمواطنين وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع ومن منطلق حرص حزب مستقبل وطن علي دعم الأسر المستحقة واصلت أمانات الحزب بالمراكز والمدن تنظيم وإقامة معارض مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلي ٣٠٪ عن السوق تخفيفا عن كاهل الأسر المستحقة وخاصة مع دخول المدارس والجامعات.



وأشار د."سليم" إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي في إطار إسهام حزب مستقبل وطن في دعم الأسر البسيطة للحصول علي مستلزماتها بأسعار مخفضة وفي إطار السياسات العامة للحزب بالتلاحم مع المواطنين في كل المناسبات الحياتية وتخفيف العبء عنهم.