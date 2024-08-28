انطلاق مبادرة "عام دراسى بلا دروس خصوصية" بمحافظة شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إطلاق مبادرة "عام دراسي بلا دروس خصوصية" وتهدف لتحسين جودة العملية التعليمية وضمان انضباطها، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة في بيئة تعليمية ملائمة.

أوضح بيان تعليم شمال سيناء، انه عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اجتماعاً مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظة عبر تقنية On Line، بحضور مديري الإدارات التعليمية، والمتابعة، والإحصاء، وشئون الطلاب، والموارد البشرية.

جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لمراجعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأعلن رضوان عن إطلاق مبادرة "عام دراسي بلا دروس خصوصية" تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة العملية التعليمية وضمان انضباطها، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة في بيئة تعليمية ملائمة.

تناول الاجتماع مناقشة عدة محاور أساسية، منها التأكيد على ضرورة الاستعداد الجيد لانطلاق العام الدراسي الجديد وضمان انضباط العملية التعليمية، توجيه مديري المدارس بإعداد قوائم الفصول وجداول الحصص وتعليقها داخل الفصول، الإعلان عن مجموعات الدعم المدرسي وفقًا للقرار الوزاري رقم 28 لعام 2023، وآليات تنفيذها داخل المدارس، تشكيل لجان متابعة لتقديم تقارير واقعية حول استعداد المدارس من حيث المباني، العاملين، السجلات، الانضباط، وتوزيع الكتب المدرسية، توزيع خريطة التدريس وخطة تقييم النماذج الأسبوعية فور وصولها من الوزارة.

كما عقد اجتماعاً مصغراً مع مديري إدارات التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي، التعليم الثانوي، المدارس التجريبية، المتابعة، الإحصاء، شئون الطلاب، والموارد البشرية لمناقشة آلية تنفيذ التعليمات والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.