انطلاق المشروع القومى للموهبة الحركية للطلائع بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

تنطلق اليوم فعاليات المشروع القومى للمواهب الحركية بمراكز الشباب بالبحيرة والذى يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية للنشء والطلائع.

ويأتى هذا المشروع الجديد، كأحد الآليات التى تتخذها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب لاكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لتحقيق التفوق الرياضى وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن المشروع الرياضى الجديد يستهدف أكثر من 1200 من النشء من المرحله السنية 7 إلى 8 سنواتـ، مضيفا إلى أنه سيتم تدشين المشروع الرياضى داخل 7 مراكز الشباب بنطاق المحافظة تحت إشراف طبى متخصص.

وأشار وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إلى مشاركة 21 مدرب تعلم حركى فى المشروع الرياضى الجديد، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة الأداء الرياضى بمديرية الشباب والرياضة.