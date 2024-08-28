الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل تعرقل عمل مستشفيات الضفة الغربية

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قال مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى أحمد جبريل، إن مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلى للمستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإسعاف بالضفة الغربية ومحاصرتها؛ يعرقل تقديم الخدمة الطبية ووصول المصابين وهو أمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية .



وأكد مدير مرفق الإسعاف - فى مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن قوات الاحتلال داهمت قبل قليل نقطة طبية تابعة للجمعية بمخيم الفارعة، وتم الاعتداء على مدير مركز الإسعاف والطواقم الطبية وإطلاق الرصاص داخلها، إضافة إلى إطلاق الرصاص على مركبة رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أثناء توجهه لتفقد الطواقم فى جنين .



ولفت إلى أن محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلى لمستشفيات الضفة وإغلاق مداخلها عرقل دخول المرضى ووصولهم لها، فى حين أنها تعانى من حالة تكدس سواء من المصابين أو المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وأصبح من الصعب أن تصل سيارات الإسعاف أيضا إلى المستشفيات لنقل المصابين.



وأشار جبريل إلى أنه تتم عرقلة عمل طواقم الهلال الأحمر المنتشرة بجميع المناطق، حيث يجرى تفتيشهم قبل وبعد دخول المستشفيات والمراكز، وكذلك تفتيش سيارات الإسعاف والتحقيق مع المصابين داخلها .