اليوم السابع
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القومى للإعاقة ينعى إبراهيم ياسر رابع الجمهورية فى الثانوية الأزهرية مكفوفين

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:09 ص
القومى للإعاقة ينعى إبراهيم ياسر رابع الجمهورية فى الثانوية الأزهرية مكفوفين الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة
كتب محمود راغب

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نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بخالص الحزن والأسى وبقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، الطالب إبراهيم ياسر، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية مكفوفين للعام الجاري 2024، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان، وفقد ساقه وعينيه بسبب المرض.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن بالغ حزنها لوفاة الطالب إبراهيم ياسر، الذي كان محبا للعلم والعمل، وعاني كثيرا مع المرض، وقالت إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.

 







القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

الأزهر

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