الرئيس الفلسطينى يقطع زيارته للسعودية عقب عدوان إسرائيل على الضفة الغربية

كتب سمير حسنى

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته للمملكة العربية السعودية، عقب العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى عملية عسكرية واسعة فى شمال الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا فى محافظتى جنين وطوباس، وإصابة آخرين، وسط حصار للمستشفيات وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 فلسطينيين استشهدوا في جنين بينهم 4 إثر غارة جوية على سيارة قرب قرية صير جنوب شرق جنين ، واثنان برصاص جنود الاحتلال، فيما ارتقى خمسة شهداء في محافظة طوباس بينهم اثنان نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال من طائرة مسيرة على منزل بمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

كان عباس وصل المملكة العربية السعودية قبل يومين، حيث بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي "مواصلة المملكة بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد".

وشدّد الأمير محمد بن سلمان على "وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم".