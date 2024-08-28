اليوم السابع
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إثارة وحماس فى انطلاق العرض الجوى بسماء العلمين .. صور

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 07:06 م
إثارة وحماس فى انطلاق العرض الجوى بسماء العلمين .. صور عروض جوية

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انطلق منذ قليل العرض الجوى في سماء مدينة العلمين، وذلك فى أجواء من الإثارة والحماس بين حضور مهرجان العلمين.

وتم تقديم عروض جوية مذهلة لاقت تفاعل الحضور، ضمن سلسلة من العروض المقررة اليوم وغدا.

تشكيلات جوية فى سماء العلمين
تشكيلات جوية فى سماء العلمين

 

تشكيلات طائرات فى سماء مهرجان العلمين الجديدة
تشكيلات طائرات فى سماء مهرجان العلمين الجديدة

 

سماء العلمين الجديدة تتزين بعروض الطيران
سماء العلمين الجديدة تتزين بعروض الطيران

 

سماء العلمين
سماء العلمين

 

شاطئ العلمين الجديدة
شاطئ العلمين الجديدة

 

عرض طائرات فى سماء العلمين
عرض طائرات فى سماء العلمين

 

عرض طيران مبهر فى سماء العلمين
عرض طيران مبهر فى سماء العلمين

 

عروض جوية فى مهرجان العلمين (1)
عروض جوية فى مهرجان العلمين (1)

 

عروض جوية فى مهرجان العلمين (4)
عروض جوية فى مهرجان العلمين (4)

 

عروض طيران فى سماء العلمين الجديدة
عروض طيران فى سماء العلمين الجديدة

 







مهرجان العلمين الجديدة

العرض الجوي بمهرجان العلمين

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اليوم السابع بلس




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