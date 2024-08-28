إثارة وحماس فى انطلاق العرض الجوى بسماء العلمين .. صور

انطلق منذ قليل العرض الجوى في سماء مدينة العلمين، وذلك فى أجواء من الإثارة والحماس بين حضور مهرجان العلمين.

وتم تقديم عروض جوية مذهلة لاقت تفاعل الحضور، ضمن سلسلة من العروض المقررة اليوم وغدا.



تشكيلات جوية فى سماء العلمين



تشكيلات طائرات فى سماء مهرجان العلمين الجديدة



سماء العلمين الجديدة تتزين بعروض الطيران



سماء العلمين



شاطئ العلمين الجديدة



عرض طائرات فى سماء العلمين



عرض طيران مبهر فى سماء العلمين



عروض جوية فى مهرجان العلمين (1)



عروض جوية فى مهرجان العلمين (4)