أخبار × 24 ساعة.. إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال سبتمبر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم تنفى إرجاء تعديلات المناهج والمواد الدراسية للعام 2026
وزير التعليم يوجه ببدء مجموعات التقوية قبل الدراسة وحصول المعلم على أجر فورى
وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال شهر سبتمبر
وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ3005 محال
وزير الصحة يتابع خطوات إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية
التعليم تحدد رسوم الخدمات الإضافية لطلبة المدارس الرسمية المتميزة للغات
وزير الرى يلتقى مدير إدارة المياه بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائى
وزير الأوقاف يستقبل محافظ دمياط ويبحثان التعاون في الدعوة وعمارة المساجد
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