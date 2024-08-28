اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال سبتمبر

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:51 ص
أخبار × 24 ساعة.. إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال سبتمبر وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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