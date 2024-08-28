أخبار × 24 ساعة.. إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال سبتمبر

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تنفى إرجاء تعديلات المناهج والمواد الدراسية للعام 2026

وزير التعليم يوجه ببدء مجموعات التقوية قبل الدراسة وحصول المعلم على أجر فورى

وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال شهر سبتمبر

وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ3005 محال

وزير الصحة يتابع خطوات إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية

التعليم تحدد رسوم الخدمات الإضافية لطلبة المدارس الرسمية المتميزة للغات

‫وزير الرى يلتقى مدير إدارة المياه بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائى

وزير الأوقاف يستقبل محافظ دمياط ويبحثان التعاون في الدعوة وعمارة المساجد