وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسي 2023/ 2024 ، كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وعدد من قيادات التعليم الأزهري قبل الجامعي.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني ٨٨.٧٢ %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏٣٢٧٥٦ طالبًا وطالبة، حضر منهم٣٠٦٩٧ طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني ٨٥.٢٦%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم ٤٤٨٠٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٠٦٢٤ طالبًا وطالبة.‎

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني ٨٧.٨٢% ‏وعددهن ١٠٢٥٤ طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ٨٩.١٧%، وعددهم ٢٠٤٣٤طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني ٨٩.٤٧% وعددهن ١٥٠٤٥ طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ٨٢.٧٧% ‏‏وعددهم ٢٥٥٧٣طالبًا‎.

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لأبنائنا في الخارج الدور الثاني ١٠٠٪، ونسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لأبنائنا في الخارج الدور الثاني 100%، بينما بلغت نسبة نجاح الطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية (الدور الثاني) بالبرنامج التأهيلي (87.5%).



كما اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدول (تنزنيا – تشاد – نيجريا –النيجر- إندونيسيا – العراق - الصومال)، للعام الدراسي 2023 / 2024م، وذلك بحضور الشيخ ، أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وعدد من قيادات التعليم الأزهري قبل الجامعي.

بلغت نسبة النجاح العامة لدولة تنزانيا (90.5%)، وفي دولة تشاد بلغت (42.05%)، وفي دولة إندونيسيا (78.85%)، وفي دولة النيجر (91.3%)، وفي دولة نيجريا (100%)، وفي دولة الصومال (100%)، وفي دولة العراق بلغت النسبة العامة للنجاح (91.7%).

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، مع خالص دعائه للطلاب الذين لم يوفقوا بالدور الأولى بالنجاح في الدور الثاني، مؤكدًا أن هذه المعاهد في الخارج تعكس أهمية الأزهر ودوره في نشر مناهجه المعتدلة وتعزيز مكانة مصر والأزهر في القارة الإفريقية، وخدمة رسالة الإسلام السمحة.



كما اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات: ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس كنترول شهادات القراءات، وعدد من قيادات التعليم الأزهري قبل الجامعي.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثاني ٦٨.٦٣%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 2264 من الطلاب ‏والطالبات، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثاني ٦٨.٧٢%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 1168 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثاني ٦٨.١٢%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏686 طالبًا وطالبة، حيث بلغت نسبة الإجمالي العام لشهادات القراءات الثلاثة ٦٨.٥٧%.‏